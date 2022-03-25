AK Parti'den 39 maddelik yasa teklifi

AK Parti, muhtarların maaşlarını asgari ücret seviyesine de çeken 39 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve arkadaşlarının imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan 39 maddelik teklif, 'Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngörüyor. Teklifle; hakkında, reklam yasağı bulunanlara verilen reklamlar için yapılan harcamaların gider olarak kabul edilmemesi öngörülüyor. Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanıyor. Vergi dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki getiriliyor.

Ev almak için şirketlere para yatırıp mağdur olanlar için de düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; Tasfiye edilen Tasarruf Finansman Şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılıyor. OHAL kapsamında kapatılan veya Hazineye devredilen kurum ve kuruluşların her türlü taşınır ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin tedbirlerde düzenleme yapılmakta ve bu kuruluşlardan alacaklı olanların alacaklarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılıyor. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesi alınan ücretlerin korunmasına yönelik düzenleme getiriliyor. 2/B kapsamındaki taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılması hedefleniyor. Kamu personeline ödenen konaklama gideri ödemesi de teklifle artırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel