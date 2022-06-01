AK Parti, 2 yıl aranın ardından cuma günü kampa giriyor - Haberler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 3 Haziran Cuma günü Kızılcahamam'da başlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kızılcahamam'da Eliz Otel'de düzenlenecek kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.

Kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü yapacak.

Aynı gün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğündeki "Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu'nda, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz birer sunum yapacak.

Ayrıca "Güvenlik ve Dış Politika Oturumu"nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sunumuyla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde bir başka oturum düzenlenecek.

"Ekonomi" başlıklı oturumda da AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın moderatörlüğünde, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, sunumlarını aktaracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın kapanışında konuşacak

Kampın ikinci gününde ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin moderatörlüğünde tarım ve enerji başlıklarında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşma yapacak.

Kamp, genel istişare ve değerlendirmelerin ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.