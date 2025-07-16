Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Yargıtay Başkanını Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Yargıtay Başkanını Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile bakanlığın çalışma alanları üzerine istişarede bulundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i ziyaret etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'i ziyaret ettik. Bakanlığımızın çalışma alanları ile ilgili çeşitli başlıklarda istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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