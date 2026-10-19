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Aigaio mürettebatı, GKRY-İsrail kablo görevine tehlikeli diyerek katılmak istemiyor

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Aigaio (Ege) gemisi mürettebatı, iki sendikanın açıklamasına göre GKRY-İsrail ve Girit-İsrail arasındaki denizaltı kablo görevine tehlikeli olduğu için katılmak istemiyor. Sendikalar, görevin denizcilerin güvenliğini riske attığı uyarısında bulundu.

Yunanistan'ın Deniz Araştırmaları Merkezi bünyesindeki "Aigaio(Ege)" isimli araştırma gemisinin mürettebatının, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasındaki denizaltı kablolarının döşenmesine ilişkin projedeki göreve tehlikeli olduğu gerekçesiyle katılmak istemediği bildirildi.

Mürettebatın bağlı olduğu iki sendikanın yaptığı ortak yazılı açıklamaya göre, "Aigaio(Ege)" adlı oşinografik araştırma gemisinin mürettebatı, Girit Adası-İsrail ve GKRY-İsrail arasındaki deniz alanlarında kablo döşenmesine ilişkin proje için göreve çağrıldı.

Projenin, enerji ve telekomünikasyon sektörlerindeki şirket gruplarının planlarını hayata geçirmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, bu çalışmaların halkın refahına ve güvenliğine hizmet etmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu plan, şirket grupları ile onların bağlı olduğu devletler arasındaki rekabetin ateşine odun atmaktan başka bir şey değildir. Birbiriyle hiçbir sorunu olmayan halklar açısından öngörülemeyen tehlikeler barındırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Aigaio gemisinin tehlikeli savaş bölgelerine gönderilmesinin, savaş alanına dönüşen denizlerde hayatını kaybeden veya yaralanan denizcilerin sayısını artırabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, geminin eski olduğuna ve bakımının yetersiz kaldığına da dikkat çekildi.

Açıklamada, bu görevin tehlikeli olduğu belirtilerek, hiçbir denizcinin ne olursa olsun bu tehlikeli göreve çıkmasına sendikaların izin vermemeye kararlı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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