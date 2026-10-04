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Aida Gomez'in Carmen gösterisi İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde AKM'de sahnelendi

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İspanyol dansçı ve koreograf Aida Gomez'in koreografisini hazırladığı Carmen gösterisi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de sahnelendi. Gösteride Georges Bizet'nin Carmen operasından müzikler ile Jose Antonio Rodriguez'in yapım için bestelediği eserler kullanıldı.

İspanyol dansçı ve koreograf Aida Gomez'in "Carmen" gösterisi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

Gomez'in koreografisini hazırladığı gösteride, Georges Bizet'nin "Carmen" operasından müzikler ile flamenko gitaristi ve besteci Jose Antonio Rodriguez'in yapım için bestelediği eserler kullanıldı.

Carmen'in aşk, tutku, özgürlük ve başkaldırı temaları, flamenko dansının ritimleri ve Gomez'in sahne yorumuyla ele alındı.

Gomez, dans kariyerine 14 yaşında Ballet Nacional de Espana'da başladı. Üç yıl sonra topluluğun başdansçısı olan sanatçı, 1998'de 30 yaşındayken kurumun en genç sanat yönetmeni oldu. Gomez, 2004'te İspanya Kültür Bakanlığı tarafından Ulusal Dans Ödülü'ne layık görüldü.

İlk kez 2006'da Festival de Jerez'de sahnelenen "Carmen", Gomez ve topluluğu tarafından farklı ülkelerde de izleyiciyle buluşturuldu.

Kaynak: AA
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