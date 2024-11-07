Ahmet Davutoğlu, Eşi Sare Davutoğlu'nun Amcasının Cenaze Törenine Katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun amcası Orhan Özgür'ün cenaze törenine katıldı ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Cenaze, Paşa Camisi'nde düzenlendi ve aile kabristanında toprağa verildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun amcası Orhan Özgür'ün cenaze törenine katıldı.
Özgür için Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Davutoğlu, Özgür'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Orhan Özgür'ün cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.
Ahmet Davutoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti.