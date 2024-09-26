Ağrı'da Trafik Kazası: 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, 3 Yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 kişi yaralandı.

Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunun Aşağı Esen köyü mevkisinde arazide otlayan ve yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne peş peşe 4 otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 büyükbaş hayvan telef oldu, araçlarda yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Telef olan hayvanların ve araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.