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Ağrı'da Trafik Kazası: 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, 3 Yaralı

Ağrı'da Trafik Kazası: 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, 3 Yaralı
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir trafik kazasında 4 büyükbaş hayvan telef oldu ve 3 kişi yaralandı. Olay, otlayan hayvanların yolun karşısına geçmeye çalışırken peş peşe çarpan otomobillerin etkisiyle meydana geldi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 kişi yaralandı.

Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunun Aşağı Esen köyü mevkisinde arazide otlayan ve yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne peş peşe 4 otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 büyükbaş hayvan telef oldu, araçlarda yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Telef olan hayvanların ve araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Muhammet Ali Ateş - Güncel

Otomobil Taşlıçay 3-sayfa Güncel trafik Ulaşım Yaşam

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