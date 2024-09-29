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Ağrı'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ağrı'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Ağrı'da tır ile minibüsün çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Serhat Y. idaresindeki 33 TA 941 plakalı tır ile Ağrı istikametine giden Halit T'nin (49) kullandığı 65 HA 531 plakalı minibüs, Diyadin Kavşağı yakınında çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile yolcular Semra S. (30) ve ağır yaralanan Nuran A. (50), ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nuran A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muhammet Ali Ateş - Güncel
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