Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis dronla görüntülendi

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Ağrı'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kent merkezini kaplayan ve güzel görüntüler oluşturan sis tabakası dron kamerasıyla görüntülendi.
AĞRI'da etkili olan yoğun sis, kentin üzerini kapladı. Sis, dron ile görüntülendi.
Havaların sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Ağrı'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu. Sis tabakası dron kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı