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Ağrı'da Kamyonet İstinat Duvarından Düştü: İki Kişi Ağır Yaralandı

Ağrı'da Kamyonet İstinat Duvarından Düştü: İki Kişi Ağır Yaralandı
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir kamyonet, kontrolden çıkarak istinat duvarından düştü. Sürücü ve bir yolcu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde istinat duvarından düşen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı.

Onur K. idaresindeki 04 AT 748 plakalı kamyonet, Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunun İlçe Jandarma Karakolu yakınlarında kontrolden çıkıp istinat duvarından düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Yeter K, ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Ali Ateş - Güncel

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