Ağrı'da jeotermal alanda kurulacak seralar istihdam ve ekonomiye katkı sağlayacak - Haberler

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki jeotermal kaynakların tarımda kullanılması amacıyla hayata geçirilen projenin ilk etabının altyapı yapım işi için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda "Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım İşi" protokolü imza töreni düzenlendi.

Vali Osman Varol'un başkanlığında yapılan törende, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve yüklenici firmanın yetkilileri, projenin ilk etabı olan 260 dekarın altyapım işi için imzaları attı.

Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyadin ilçesindeki jeotermal kaynakları tarımda kullanmak amacıyla daha önce bölgeye 40 dekar üzerine sera kurulduğunu ve üretim yapıldığını söyledi.

Jeotermal alanda altyapı eksikliğinden sera alanını büyütemediklerini ve bunun için çok çalışıldığını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda altyapı ihalesi gerçekleştirildi. Bugün de burada organize sanayi yönetimi olarak yüklenici firmayla sözleşmelerimizi imzaladık. Yakında da inşallah iş yeri teslimiyle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Güzel bir temel merasimi de yapacağız. Bu proje ilimiz için çok önemlidir çünkü 1300 dekarlık bir alandan bahsediyoruz. 1300 dekarın içinde toplamda 1000 dekar sera parseli olacak."

Varol, projenin gerçekleşmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"1000 dekarlık serada yaklaşık 1200 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Yan sektörlerdeki istihdam rakamlarıyla toplamda 2 bin 500 kişinin buradan ekmek yiyeceği ve ilimiz ekonomisine çok ciddi kazanımlar getireceğini düşünüyoruz. Bu proje Ağrı'nın kaderini değiştirecek vizyoner bir projedir. Ağrı'mıza hayırlı olsun."

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tekin Adıgüzel ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.