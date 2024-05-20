Ağrı'da Hafif Ticari Araç Şarampole Çarptı: 5 Yaralı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, hafif ticari aracın şarampoldeki ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, hafif ticari aracın şarampoldeki ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.I, idaresindeki 65 ED 116 plakalı hafif ticari araçla Ağrı yolunda seyrederken, hastane kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç, şarampoldeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki H.I, Z.I, S.I. ve E.I.I. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.