Ağrı'da Doktora Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli genel cerrahi uzmanı Dr. Harun Bayram'a saldırdığı iddia edilen B.D. isimli şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, yaptığı yazılı açıklamada, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan genel cerrahi uzmanı doktor Harun Bayram'ın, görevi sırasında bir hastanın saldırısına uğradığını belirtti.

Cerrahi işlem uygulanan doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Beşer, "Halkımıza her türlü şartlarda en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yapılan bu türlü saldırıları kınıyoruz." dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ise yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi kıymetli hocamızın İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde maruz kaldığı menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Şüpheli B.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
