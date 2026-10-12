Afyonkarahisar İhsaniye'de çatıda akıma kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada elektrik akımına kapılan Mehmet Sine (35) hayatını kaybetti, M.K. ise ağır yaralandı.

Olay, 10 Ekim akşamı İhsaniye ilçesi Döğer beldesinde meydana geldi. Mehmet Sine ile M.K., bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mehmet Sine ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Sine'nin cenazesi, Döğer beldesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı