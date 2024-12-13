Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Yayaya Çarptı
Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 63 yaşındaki Hüseyin B. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.
O.Ç. idaresindeki 06 DZS 554 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Ofis Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin B'ye (63) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.