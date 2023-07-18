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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik hap, metamfetamin, esrar ve eroin ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanma ve satışını önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 2 adrese yaptığı baskında, 14 sentetik hap, sentetik peçete, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi.

İlçe merkezinde durdurulan bir araçta ise 38 gram eroin, 11 sentetik hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan A.M.B, D.P, F.O, D.Y. ile S.C.A'ya adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Kandemir - Güncel

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