Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi

Esad'ın zulmü, bu hale getirdi! Görüntülere yürek dayanmaz
6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Y.Ö. idaresindeki 20 PA 965 plakalı otomobil, Dinar Kavşağı İmren Şekerleme firması önünde Z.A. yönetimindeki 07 ALT 904 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle, Z.A'nın kullandığı otomobilde bulunan E.A, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
img

"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"
img

Özdağ'dan "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt
img

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Aralık Antalya su kesintisi listesi Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Dikili su kesintisi listesi Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu kaza sağlık durumu ne? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.