Afyonkarahisar'da tescilsiz motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da M.M'nin kullandığı tescilsiz motosiklet, Dinar ilçesi Genceli köyü mevkisinde bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan D.S.M. Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da tescilsiz motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.M'nin kullandığı tescilsiz motosiklet, Dinar ilçesi Genceli köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan D.S.M. Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.