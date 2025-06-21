Afyonkarahisar'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dekar alan zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ekili tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızık köyü Kuzyeri mevkisinde arpa ekili tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmalarıyla söndürülen yangında, yaklaşık 200 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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