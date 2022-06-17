Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde etkili olan sağanaktan bazı tarım arazileri zarar gördü. Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde etkili olan sağanaktan bazı tarım arazileri zarar gördü. İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ile Belediye Başkanı Ahmet Şahin, dün sağanak sonrası Karağaç köyü deresinin taşması sonucu zarar gören yollar ve tarım arazilerinde incelemede bulundu. Şahin, yaptığı açıklamada, İscehisar'da sağanak nedeniyle oluşan taşkının ardından hasarın tespit edildiğini belirtti. Zararın telafisi için gerekli çalışmaları yapacaklarını aktaran Şahin, "Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun." dedi. AA / Hakan Şimşek - Güncel Güncel Haberler

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