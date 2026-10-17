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Afyonkarahisar'da pazarda silahlı kavgada vurulan esnaf Karabüber hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'da pazarda silahlı kavgada vurulan esnaf Karabüber hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da Eşrefpaşa Mahallesi Fatih Pazar Yeri'nde dün akşam çıkan silahlı kavgada esnaf Sercan Karabüber (38), vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karabüber, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı; polis olayla ilgili çalışma başlattı.

AFYONKARAHİSAR'da pazar yerinde çıkan silahlı kavgada vurulan esnaf Sercan Karabüber (38), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Eşrefpaşa Mahallesi Fatih Pazar Yeri'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada pazar esnafı Sercan Karabüber, vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Karabüber, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sercan Karabüber, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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