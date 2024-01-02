Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.T. (70) idaresindeki 32 E 0476 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ü.T, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title