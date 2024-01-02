Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.T. (70) idaresindeki 32 E 0476 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ü.T, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.