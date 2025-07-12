Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir motosiklet bariyere çarparak kaza yaptı. Kaza sonucu 22 yaşındaki sürücü E.B. hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu A.U.Ç. ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.B. (22) idaresindeki 34 KGH 143 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bariyere çarptı.
Yaklaşık 32 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü E.B. ile aracın arkasında bulunan A.U.Ç. (21) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel