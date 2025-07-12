Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir motosiklet bariyere çarparak kaza yaptı. Kaza sonucu 22 yaşındaki sürücü E.B. hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu A.U.Ç. ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

E.B. (22) idaresindeki 34 KGH 143 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bariyere çarptı.

Yaklaşık 32 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü E.B. ile aracın arkasında bulunan A.U.Ç. (21) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın?

Ses kaydı ortaya çıktı! İşte 270 kişinin öldüğü kazanın sebebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.