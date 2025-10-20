Afyonkarahisar'da 'Kadına El Kalkamaz' Temalı Eğitim Faaliyeti
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Susuz beldesinde vatandaşa KADES uygulaması hakkında bilgi vererek, 73 öğrenciye hediyeler sundu.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçe Susuz beldesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında 37 vatandaşa "Kadına El Kalkamaz" temasıyla KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.
Ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı çerçevesinde Susuz beldesinde bulunan okullarda eğitim gören 73 öğrenci ziyaret edilerek, kendilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel