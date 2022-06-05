Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu - Haberler

Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu AFYONKARAHİSAR Adliyesi'nde görevli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulisi Tahir İlgenli, odasında ölü bulundu. AFYONKARAHİSAR Adliyesi'nde görevli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulisi Tahir İlgenli, odasında ölü bulundu. Hakim Hulisi İlgenli, adliyedeki odasında masada hareketsiz yatarken bulan personel tarafından durum polise bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri odada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndaki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel Karahisar Hakim Güncel Haberler

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