Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.A, (33) idaresindeki 03 F 0099 plakalı hafif ticari araç, Bağcılar köyü yakınlarında E.A'nın (78) kullandığı 32 LD 391 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçtaki N.A, (51) yaralandı.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel