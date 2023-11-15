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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.