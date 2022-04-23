Afyonkarahisar'da gıda denetim görevlilerine saldırı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 3 görevli, denetim yaptıkları fırının sahibi tarafından darbedildi.

Gıda kontrol görevlisi F.A, T.Ş. ve H.Ç. Gazi Mahallesi'ndeki bir fırına denetlemeye gitti.

Görülen eksiklikleri tutanağa geçiren görevlilere iş yeri sahibi O.A. saldırdı, tutanağı yırtıp attı.

Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Memurların şikayetçi olması üzerine gözaltına alınana O.A. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerine yapılan menfur saldırıları ve faillerini şiddetle kınıyor gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak faillerin hak ettikleri hukuki cezaya çarptırılmasını bekliyoruz. Sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan gıda kontrol görevlilerine acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.