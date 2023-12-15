Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 2 suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.A'yı (26) Sülümenli beldesinde yakaladı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.