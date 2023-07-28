Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri markete sığınarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Yaralılardan biri markete sığınarak yardım istedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, kent merkezi Yoğurt Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.G. ile Z.Y. vücutlarına aldıkları çok sayıda bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralılardan biri sığındığı markette yardım isterken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile hastanelere kaldırdı.

Olay sonrası polis tarafından inceleme başlatılırken, ekipler olayın failleri yakalamak için çalışma başlattı.