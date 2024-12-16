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Afyonkarahisar'da Bağ Evinde Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Bağ Evinde Yangın Çıktı
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Sandıklı ilçesinde Hasan K.'ye ait iki katlı bağ evinde çıkan yangında ev hasar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Başağaç köyü yakınlarında Hasan K'ye ait iki katlı bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun yanında bulunan evdeki yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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