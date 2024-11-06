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Afyonkarahisar'da Asayiş Olayları ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Açıklama

Afyonkarahisar'da Asayiş Olayları ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Açıklama
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte son bir ayda 1,856 asayiş olayının meydana geldiğini ve bunların yüzde 92'sinin aydınlatıldığını açıkladı. Ayrıca Eber Gölü'ndeki yangın riskine karşı yapılan önlemler ve uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgiler verdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte bir aylık dönemde bin 856 asayiş olayının meydana geldiğini ve bunun yüzde 92'sinin aydınlatıldığını belirtti.

Yiğitbaşı, il genelinde asayiş ve huzurun temini noktasında 10 ekim 6 kasım tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile basın mensuplarını bilgilendiren Vali Yiğitbaşı, Eber Gölü'nün Türkiye'nin 12. büyük gölü olduğunu kaydetti.

İçerisinde 146 kuş türü bulunan gölün, çeşitli endemik bitki türleri ve biyoçeşitliliğe ev sahipliği yaptığını belirten Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Eber Gölü'nü yakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için kolluk birimlerince yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Bahse konu şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı istihbarat faaliyetleri aralıksız devam etmektedir ve tespit edildiğinde en ağır şekilde hesabının sorulacağı vatandaşlar tarafından bilinmelidir. Yangınların bundan sonra engellenmesi maksadıyla asayiş ile çevre ve doğal hayatı koruma timlerimiz tarafından günlük devriye faaliyetleri arttırılmış, drone ile havadan kontrol faaliyetlerine başlanılmış, trafik ekiplerimizce de yol kontrol faaliyetleri o bölgeye yoğunlaştırılmıştır. Yangın riski ortadan kalkıncaya ve şüpheliler yakalanıncaya kadar vatandaşların bölgeye giriş ve çıkışları yasaklanmış olup bu yasağa uymayanlar ile ilgili olarak idari yaptırımlarımız devam edecektir."

Dönem içerisinde bin 856 genel asayiş olayı meydana gelmiş, bu olayların yüzde 92'sinin aydınlatıldığını belirten Yiğitbaşı,"Bir önceki yılın aynı dönemine göre mal varlığına karşı işlenen suçlarda, özellikle evden, iş yerinden ve otodan hırsızlık olaylarında yüzde 36'lık bir azalma meydana gelmiştir. Meydana gelen olayların yüzde 90'ı aydınlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında 89 olaya müdahale edildiğini açıklayan Vali Yiğitbaşı, "123 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış, şahıslardan 22'si adli makamlarca tutuklanmıştır. En İyi Narkotik Polis Anne etkinlikleri kapsamında toplam 31 etkinlikte 4 bin 895 vatandaşa bilgilendirme yapılmıştır. Yine Kaçakçılık Suçlarıyla ve Mali Suçlarla Mücadele kapsamında da meydana gelen 36 olayda 44 şüpheliye adli işlem yapılmış, şüphelilerden 8'i adli makamlarca tutuklanmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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