Afyon haber: Afyonkarahisar'da "2. Lavanta Hasat Şenliği" yapıldı - Haberler

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Afyon haber: Afyonkarahisar'da "2. Lavanta Hasat Şenliği" yapıldı

Afyon haber: Afyonkarahisar'da '2. Lavanta Hasat Şenliği' yapıldı

Afyon habere göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde "2. Lavanta Hasat Şenliği" düzenlendi.

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde "2. Lavanta Hasat Şenliği" düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Dombay köyünde bulunan Dinarelli Lavanta Tarlası'ndaki hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, lavantanın kadın emeğinin temsili olduğunu söyledi.

Lavantanın sabrın, emeğin ve zarafetin bir göstergesi olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Lavanta hem sağlık sektöründe hem de kozmetik sektöründe kullanılıyor. Hasadında da en çok kadınlarımızın emeği bulunuyor. Kadın Kooperatifimizin oluşturduğu Dinarelli markasıyla da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Dinar'daki hayallerin adım adım gerçekleştiğini vurgulayarak, "İnşallah ilerleyen süreçte tesis içerisine butik bir otel yapılarak, bölgeye gelen turistler sabah lavanta kokusuyla uyanacak." dedi.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Güncel Haberler

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