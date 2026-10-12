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Afşin'de MHP'li vekil Karakoç'un yaralandığı kazada iki sürücü gözaltına alındı

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Afşin'de MHP'li vekil Karakoç'un yaralandığı kazada iki sürücü gözaltına alındı
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Afşin'de dünkü trafik kazasında aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından iki sürücü gözaltına alındı; Karakoç Ankara'ya sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin iki sürücü gözaltına alındı.

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yaralı makam aracı sürücüsü A.Y. ile kamyonet sürücüsü H.K, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonetteki Samet Özdemir ise hayatını kaybetmişti.

Karakoç, işlemlerin ardından tedavisi için Ankara'ya sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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