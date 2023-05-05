Afgan Polisi Belh Vilayetindeki Haşhaş Tarlalarını İmha Etti

Afgan polis sözcüsü Mohammad Asif Waziri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afgan polisinin kuzey Belh vilayetinde 60 akre (yaklaşık 24 hektar) büyüklüğünde haşhaş tarlasını imha ettiğini söyledi.

Afgan polis sözcüsü Mohammad Asif Waziri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afgan polisinin kuzey Belh vilayetinde 60 akre (yaklaşık 24 hektar) büyüklüğünde haşhaş tarlasını imha ettiğini söyledi.

Waziri gazetecilere verdiği demeçte, "Yasadışı uyuşturuculara karşı yürütülen kampanyada narkotik polisi bu yılın başından bu yana Belh vilayetinin Çimtal, Çarbolak, Şortepe ve Belh bölgelerinde 60 akre (yaklaşık 24 hektar) haşhaş tarlasını ve esrarı imha etti" dedi.

Yetkili, polisin geçen yıl eyalette 2.200 akre (yaklaşık 890 hektar) büyüklüğündeki haşhaş çiftliğini ortadan kaldırdığını söyledi.

Yasadışı ekinlerle mücadele kapsamında polis, son birkaç hafta içinde kuzey Badahşan eyaletindeki 900 akre (yaklaşık 364 hektar) büyüklüğündeki haşhaş tarlasını da imha etti.

Ayrıca doğudaki Kapisa vilayetinde yasadışı uyuşturucuya karşı yürütülen kampanya kapsamında geçen hafta 160 akre (yaklaşık 64 hektar) büyüklüğünde haşhaş tarlası da imha edildi.

Afgan geçici yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade, geçen yıl Nisan ayında çıkardığı bir kararnameyle, haşhaş da dahil olmak üzere yasadışı mahsullerin yetiştirilmesini, uyuşturucu işlemeyi ve kaçakçılığını yasaklamıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Afganistan'ın Belh kentinden bildiriyor.(XHTV)