Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AfD'li Weidel Schengen'den çıkış ve AB reformu istediklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, AB'nin ciddi reforma ihtiyacı olduğunu ve partisinin AB'yi yeniden inşa etmek istediğini söyledi. Weidel, Schengen işe yaramıyorsa çıkıp sınırların korunması gerektiğini savunarak yetkilerin ulusal parlamentolara devredilmesini istedi.

Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut haliyle "ciddi reforma" ihtiyacı olduğunu belirterek, partisinin AB'yi "yeniden inşa etmek" istediğini söyledi.

Weidel, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen basın toplantısında AfD'nin AB politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin mevcut haliyle "ciddi reforma" ihtiyacı olduğunu kaydeden Weidel, AfD'nin AB'yi "yeniden inşa etmek" istediğini ifade etti.

Weidel, ulusal otoritelerin AB Komisyonuna karşı güçlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Yetkileri yeniden ulusal parlamentolara ve hükümetlere devretmeliyiz. Karar alma sürecini onlar üstlenmeli." dedi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki (Ceuta) düzensiz göç girişimi ve bazı Avrupa ülkelerinde devam eden protestolara değinerek AB'nin dış sınırlarını koruyamadığını savunan Weidel, "Schengen bittiyse ve işe yaramıyorsa, Schengen'den çıkıp sınırlarımızı korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Weidel, Avrupa'nın küresel ölçekte "önem kaybettiğini" dile getirerek, "ABD, Rusya ve Çin perspektifinden bakıldığında, artık hiçbir önemli rol oynamıyoruz. Bu da hepimiz için bir uyarı işareti olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"CDU (Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisi) partisinden (Ursula) von der Leyen'in liderlik ettiği, seçimle göreve gelmemiş bir yapı olan AB Komisyonu hangi arabayı satın almanız gerektiğine ya da hangi arabaların üretilmesi icap ettiğine karar veriyor. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz." diyen Weidel, AB'nin artık egemen devletlerden oluşan bir topluluk olmadığı düşüncesini paylaştı.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin favori adaylarından olduğu belirtilen aşırı sağcı Marine Le Pen, yarışı kazanması halinde AB Komisyonunun yetkisini sınırlandırmak için çalışacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Okulda yedikleri yemek sonrası peş peşe fenalaştılar! 9 öğrenci acillik oldu

Öğle yemeğinin ardından okulda panik! Ambulanslar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iğdır'da uydu verici takılan şahin 5 ayda 14 ülke geçti! Sahra Çölü üzerinde 13 saat durmadan uçtu

Sırtına 6 gramlık cihaz takıldı! 14 ülke aşıp Afrika'ya uçtu
Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı

Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin yıldızı için çarpıcı sözler: Ben onunla devam etmem

Fenerbahçeli yıldızın üstünü çizdi: Ben onunla devam etmem
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi

Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi! Herzog göndermesi çok konuşulur
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

Altınbaş ailesine büyük operasyon! Mal varlıkları donduruldu
ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

Sevgilisiyle yürürken böyle alıp götürdüler