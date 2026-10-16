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Adıyaman-Kahta yolunda kamyonetle traktör çarpıştı, kamyonet sürücüsü öldü

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Adıyaman-Kahta kara yolunun 5. kilometresinde kamyonetle hayvan gübresi yüklü traktör çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, ceset otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Şemsettin Tekintonğaç idaresindeki 47 ACD 425 plakalı kamyonet, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5. kilometresinde, M.A. idaresindeki hayvan gübresi yüklü traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kamyonet sürücüsü Tekintonğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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