Adıyaman Kahta'da yayalara çarpan otomobil sürücüsü kaçtı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil yayalara çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahta- Sincik kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen Kamuran Aydın (38) ve İsmail Yıldız'a (27) çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kamuran Aydın, buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Sürücü kaçarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı