Haberler

Adıyaman Kahta'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 46 ACE 517 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolu Arılı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı

Helal olsun Yamal! Yağmur altında bekleyen G.Saraylı futbolcularla...
Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı

Bunu kimse bilmiyor! Galatasaray, Barcelona'ya bir ilki yaşattı
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

İlk defa Türkiye'nin adını vererek tepki gösterdiler
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf

Hansi Flick'ten çarpıcı itiraf: Bu stadyumda oynamak...
TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

Mecliste tansiyon yükseldi! Hakaretler havada uçuştu