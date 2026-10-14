Adıyaman Kahta'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Adıyaman Kahta'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 46 ACE 517 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolu Arılı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA