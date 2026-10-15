Haberler

Adıyaman Kahta'da otomobilin çarptığı yaya Kamuran Aydın hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Kahta'da otomobilin çarptığı yaya Kamuran Aydın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta-Sincik kara yolunda otomobilin çarptığı yaya Kamuran Aydın (38), Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Kamuran Aydın (38), hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Kahta-Sincik kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen Kamuran Aydın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın, buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamuran Aydın, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?

Lüks evinin önü göle döndü! Takipçilerine sordu: Bizim eve dolar mı?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü

Neler oluyor orada? 6-0'lık maçtan daha çok konuşulan görüntü
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
İmamoğlu'ndan İBB davasında Kılıçdaroğlu hamlesi! Tanık olarak dinlenmesini istedi

Mahkemede Kılıçdaroğlu'nu işaret etti! İmamoğlu'ndan olay talep
İstanbul'da inanılmaz kurtarma! 200 kişiyi böyle tahliye ettiler

Çaresizliğin fotoğrafı!
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı