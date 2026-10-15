Adıyaman Kahta'da otomobilin çarptığı yaya Kamuran Aydın hayatını kaybetti

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Kamuran Aydın (38), hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Kahta-Sincik kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen Kamuran Aydın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın, buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamuran Aydın, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı