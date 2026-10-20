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Adıyaman Kahta'da otomobil motosikletle çarpıştı, 1'i ağır 2 yaralı, kaza kamerada

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Adıyaman Kahta'da otomobil motosikletle çarpıştı, 1'i ağır 2 yaralı, kaza kamerada
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; ağır yaralı motosiklet sürücüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı, 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki akşam Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile plakası öğrenilemeyen Mehmet Yılmaz'ın (21) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Yılmaz ile beraberindeki Muhammet Zafer Alantar (17), ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Yılmaz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma devam ederken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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