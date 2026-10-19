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Adıyaman Kahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dün akşam Bayraktar Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile plakası öğrenilemeyen Mehmet Yılmaz'ın (21) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Yılmaz ile beraberindeki Muhammet Zafer Alantar (17), ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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