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Adıyaman Kahta'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta-Sincik kara yolunun 5. kilometresinde iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler ile araçta bulunan bir kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.P. idaresindeki 07 LDP 51 plakalı otomobil, Kahta- Sincik kara yolunun 5. kilometresinde A.T. yönetimindeki 42 HU 333 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan bir kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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