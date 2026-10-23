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Adıyaman Gölbaşı'nda motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti

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Adıyaman Gölbaşı'nda motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Azaplı köyünde dün akşam saatlerinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 28 yaşındaki sürücü, sabaha karşı yaşamını yitirdi; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Kurar (28) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Azaplı köyünde meydana geldi. Mehmet Kurar'ın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, elektrik direğine çarptı. Kazada Kurar ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kurar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Kurar, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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