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Adıyaman'da pencereden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da pencereden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'ın Yenipınar Mahallesi'nde 2'nci kattaki evin penceresinden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da, oturdukları 2'nci kattaki evin penceresinden düşen M.S. (6) ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nede meydana geldi. İddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinde oynadığı sırada dengesini kaybeden M.S. pencereden yola düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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