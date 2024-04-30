Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki 01 HY 912 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi üzerinde F.K. yönetimindeki 33 AIM 107 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücülerle motosikletteki A.B. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.