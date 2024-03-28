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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahta-Siverek kara yolu Öğretmenevi Kavşağı'nda, A.İ. yönetimindeki 02 ACR 569 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 33 AEK 652 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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