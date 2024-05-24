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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Yavuz Selim Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların ve taşların kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların ve taşlarında kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahta Devlet Hastanesi Adıyaman Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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