Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların ve taşlarında kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.