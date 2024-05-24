Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Yavuz Selim Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların ve taşların kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların ve taşlarında kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.