Adıyaman'da Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 33 ELY 68 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 3 kişi, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel