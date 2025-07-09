Adıyaman'da Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

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Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İ.K. idaresindeki 33 ELY 68 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 3 kişi, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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