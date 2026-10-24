Adıyaman'da aracın çarptığı yaya yaralandı, AK Partili vekil Şan ilk müdahaleyi yaptı

Adıyaman'da aracın çarptığı yaya yaralandı, AK Partili vekil Şan ilk müdahaleyi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı. Kazayı gören Vali Abdullah Küçük ve AK Partili vekil İshak Şan durdu; Şan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı, yaya hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Hakan Çetgen, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Y.D. yönetimindeki 02 ACD 484 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünden dönen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, kazayı görünce araçlarını durdurdu.
Şan, yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaparken Vali Küçük de yaralıya moral verdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Çetgen, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.