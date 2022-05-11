Adıyaman'da '6. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı' açıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da "6. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 25 ilden 80 firmanın stantıın bulunduğu fuarın açılışında, kentin coğrafi konumu dolayısıyla tarım yönünden zengin bir il olduğunu söyledi.

Kentin, badem ve Trabzon hurması üretiminde ön sıralarda yer aldıklarını ifade eden Çuhadar, "Tarımda Adıyaman'ın kat ettiği mesafeyi göz ardı edemeyiz, Trabzon hurması üretiminde Adana'dan sonra ikinci iliz, bademde üretimde ilk sırada, nar üretiminde ise 9'uncu sıradayız. Fuarın hayırlara vesile olmasını temenni ederim." dedi.

Fuarı düzenleyen Medya Trend Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ise geleneksel olarak fuar düzenlediklerini, kentte birden çok lezzeti vatandaşlar ile buluşturduklarını aktardı.

Konuşmanın ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yöresel ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyaların da bulunduğu fuar, 15 Mayıs'a kadar sürecek.